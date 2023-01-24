«Южуралзолото» оштрафовано на 300 тыс. рублей за нарушение условий пользования недрами

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на 300 тыс. руб. за нарушение условий лицензии на пользование недрами (ч.2 ст. 7.3 КоАП РФ). Административное наказание назначено по результатам проверки Челябинской природоохранной прокуратуры, сообщает региональное надзорное ведомство.

Нарушения выявили в ходе проверки исполнения законодательства об охране недр и окружающей среды золотодобывающими предприятиями Челябинской области. Кроме ЮГК, сотрудники прокуратуры побывали в ООО «Восточная промышленная компания», ООО «Миасское геологическое предприятие» и ООО «Ингул». Все эти компании не исполняли условия лицензий на право пользования недрами, нарушали установленные техническими проектами сроки выполнения геологоразведочных и добычных работ. Штраф назначили только «Южуралзолоту», остальные предприятия получили предупреждения.

Помимо этого установлено, что «Ингул» не поставил на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду, «Миасский прииск» не согласовал с Росприроднадзором мероприятия по регулированию выбросов при наступлении неблагоприятных метеоусловий, а ЮГК не выполняет в полном объеме производственный экологический контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ на Березняковском месторождении. За эти нарушения в отношении компаний «Ингул» и «Миасский прииск» возбуждены административные дела.

Руководителям всех золотодобывающих предприятий внесены представления об устранении нарушений закона. По результатам их рассмотрения восемь сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.