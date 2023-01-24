На Кубани за сутки выявили 30 заболевших коронавирусом

По данным на 24 января, в Краснодарском крае выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди новых пациентов — 15 женщин и 15 мужчин (в том числе двое детей) в возрасте от 11 до 88 лет. Больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи (по пять человек), а также в Кавказском районе (четыре).

Общее количество заболевших с начала пандемии составило 344 670 человек. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за сутки госпитализировано 13 пациентов, выздоровело 35 (всего 333 204), летальных случаев не выявлено (всего умерло — 11 241). На амбулаторном лечении с COVID-19 — 234 человека, в стационарах — 91, сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

В Крыму, по данным на 24 января, выявлено 27 случаев COVID-19, в Севастополе — 11, в Адыгее — 1. Всего в России за сутки зафиксировано 4702 случая коронавируса: госпитализировано 970 пациентов, выздоровело — 5466, умерло — 42.

Александр Орлов

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