В Новосибирской области в 2022 году вырастили на 10% больше огурцов и на 40% меньше томатов

Тепличные хозяйства Новосибирской области в 2022 году, по предварительным данным минсельхоза региона, произвели 45,9 тыс. тонн овощей закрытого грунта. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Вместе с тем, производство огурцов в области по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10% (до 39,3 тыс. тонн), а томатов – сократилось на 39% (до 4,4 тыс. тонн).

Регион, по данным минсельхоза, в 2022 году в целом был обеспечен овощами закрытого грунта на 134%. При этом, потребность региона в тепличных томатах министерство в прошлом году ранее оценивало в 4,9 тыс. тонн.

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Дарья Решетникова