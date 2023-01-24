Женщина, угрожавшая пистолетом прохожей, получила условный срок за хулиганство

В Новосибирске вынесен приговор местной 36-летней жительнице по статье о хулиганстве. Как рассказали в прокуратуре региона, в августе женщина во дворе жилого дома выстрелила из охолощенного автомата марки «СХ-АК 103». На просьбу жительницы дома прекратить выстрелы, обвиняемая продемонстрировала ей охолощенный пистолет марки «Р-411», внешне схожий с пистолетом «Макарова», и стала угрожать применением оружия в отношении потерпевшей. Та восприняла прозвучавшие угрозы реально.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ, максимальная санкция – до семи лет лишения свободы). Свою вину женщина признала. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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Анна Егорова