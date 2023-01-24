Кубань заняла второе место в рейтинге органических регионов России

Краснодарский край занял второе место в рейтинге органических регионов по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

Число производителей органических продуктов в регионе за год увеличилось с семи до 12. По этому показателю Кубань обгоняет только Воронежская область, где таких производителей стало больше на семь – 16. Третье место заняла Московская область, в которой зарегистрировано 9 производителей органических продуктов (+1 за год).

В топ-10 регионов также вошли Мордовия (7 производителей), Ярославская область – (6), Татарстан, Белгородская, Калужская область, Новгородская, Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА – по пять.

Татьяна Ручкина

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