У жителя Тимашевского района забрали машину за 52 неоплаченных штрафа

Судебные приставы забрали у жителя Тимашевского района автомобиль ВАЗ-2107 из-за 52 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, нарушителя выявили в ходе совместного рейда с инспекторами ДПС в Калининском районе. Хозяину машины предложить оплатить штрафы, однако денег у него не хватило. Общая сумма штрафов не уточняется.

«Так как должник проживает на территории другого района, автомобиль изъяли для обеспечения сохранности. В дальнейшем, если должник не погасит штрафы, имущество реализуют, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности», – говорится в сообщении УФССП.

Это не первый подобный случай за последнюю неделю. 18 января жительница Анапы лишилась автомобиля Mercedes из-за 63 неоплаченных дорожных штрафов.

Александр Орлов

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