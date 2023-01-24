Власти Ярославля к 15 апреля планируют определить подрядчиков для «Наших дворов»

К 15 апреля в Ярославле будут определены все подрядные организации по программе благоустройства «Наши дворы». Об этом сегодня на оперативном совещании мэрии Ярославля сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

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По словам господина Степанова, все проекты дворов подготовят к 15 февраля, а к 1 апреля власти города планируют уже провести все конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Отмечается, что в срок до 15 февраля проекты благоустройства дворов обсудят с жителями районов депутаты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году на реализацию губернаторского проекта благоустройства «Наши дворы» выделят 600 млн руб. В прошлом году сумма была больше в три раза, однако федеральный бюджет сократил финансирование проекта.

Алла Чижова