Объем ввоза подержанных иномарок в Татарстан за год увеличился в 16 раз

В прошлом году в Татарстане ввезли более 2 тыс. иномарок с пробегом, что в 16 раз больше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в Кабмине заявил руководитель Татарстанской таможни Марат Гараев.

По его словам, данный рост можно объяснить подорожанием автомобилей в РФ в связи с введением санкций против страны.

Утилизационный сбор за ввоз б/у машин составил 1,2 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за год до этого. Возраст большинства ввезенных машин составляет более трех лет. Большая часть автомобилей была ввезена из Казахстана.

"Ъ-Казань"