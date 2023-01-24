Саратовский полицейский подозревается в получении взятки от пьяного водителя

В Саратове в отношении инспектора дорожно-патрульной службы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 21 января инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. При выяснении обстоятельств стороны договорились о том, что нарушитель передаст полицейскому 50 тыс. руб. за не привлечение к административной ответственности. Они пришли к отделению банка, где инспектор получил незаконное вознаграждение. О произошедшем водитель сообщил в правоохранительные органы.

Противоправные действия полицейского были пресечены сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

По информации ГУ МВД России по Саратовской области при подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева