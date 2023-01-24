Доля валютных вкладов достигла минимума

Доля валютных вкладов достигла минимальных значений за всю историю. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

По итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%. Традиционно большим спросом у жителей России пользуются сбережения в рублях. Ставки по ним выше, чем по валютным депозитам.

По итогам 2023 года эксперты банка прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения. Состоятельный сегмент продолжит увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют и инструментов в своем кошельке.

Евгений Чернов