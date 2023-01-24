Главу минприроды Удмуртии просят отменить закупку внедорожника стоимость 7,2 млн рублей для инспектирования леса

Компания «Удмуртлес», которое является структурным подразделением минприроды Удмуртии, разместила заявку на проведении аукциона по закупке автомобиля повышенной проходимостью стоимостью 7,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта в регионе.

Согласно требованиям, предъявленным на сайте госзакупок, внедорожник должен быть рассчитан на семь мест. При этом длина транспорта указана в размере не менее 5 м, ширина — не менее 1,9 м, высота — не менее 1,6 м. Мощность двигателя должна составлять 271 лошадиную силу.

Отмечается, что эксперты Народного фронта изучили предъявленные технические характеристики и пришли к выводу, что «он тянет на люкс», а «инспектировать леса можно на более бюджетном внедорожнике».

«Считаем авто стоимостью свыше 7 млн руб. элементом роскоши, а данную закупку — расточительной. В условиях проведения специальной военной операции, когда жители собирают гуманитарную помощь на поддержку бойцов, приобретение чиновниками люксовых машин выглядит неуместно и необоснованно»,— отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Удмуртии Ваге Карапетян.

Эксперты бюро расследований Народного фронта направили письмо на имя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии с просьбой рассмотреть вопрос об отмене закупки или «существенного снижения стоимости закупки за счет оптимизации потребности».