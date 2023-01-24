Инфляция в Черноземье выросла к концу 2022 года

Банк России раскрыл данные об инфляции в шести областях Черноземья в декабре 2022 года. По его оценке, в большинстве этих регионов показатель не превысил 13%, оставаясь при этом выше, чем в общий по России в 11,94%.

Наименьший в макрорегионе уровень инфляции за последний месяц прошлого года ЦБ наблюдает в Воронежской области — 12,37% (12,14% в ноябре). Рост цен в регионе, по сообщению регулятора, «ускорился», но остался менее высоким, чем средний по Центральному федеральному округу (12,46%).

«На динамику инфляции в регионе повлиял перенос на более ранний срок индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги во всей стране, а также пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте областного центра»,— считают в ЦБ

Зато в регионе наблюдается «ускорение снижения цен на гречку, а также замедление роста цен на рис и макароны». В итоге продовольственная инфляция составила 9,53% вместо 10,49% в ноябре.

Наиболее высокая инфляция в макрорегионе по итогам декабря 2022 года остается в Курской области — 13,27%. Она тоже показала рост (13,20% в ноябре).

В Белгородской области по итогам декабря 2022 года наблюдается инфляция в 12,8%, она показала снижение против 12,9% в предыдущем месяце. В Тамбовской области показатель составил 12,91%, напротив, значительно увеличившись после 11,84% в ноябре. Рост темпов инфляции наблюдает ЦБ в Липецкой области — 12,96% (12,63% в ноябре). Наконец, в Орловской области годовая инфляция в декабре также «ускорилась» до 12,87% в сравнении с 12,81% месяцем ранее.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023-м и вернется к 4% в 2024-м. Политика направлена на возвращение инфляции к цели в любой ситуации»,— напоминали ранее в ЦБ.

Сергей Калашников

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