Суд частично прекратил охрану товарного знака Курганского автобусного завода

Издательский дом «Модимио» добился частичного прекращения охраны товарного знака Курганского автобусного завода (КАВЗ, входит в группу ГАЗ). Такое решение принял Суд по интеллектуальным правам на прошлой неделе. Его текст опубликован в картотеке арбитражных дел.

Суд решил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака КАВЗ в отношении товаров «конструктор; игры» 28-го класса Международной классификации товаров и услуг вследствие его неиспользования. В отношении товаров «автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; модели транспортных средств масштабные» курганский завод сохранил право на знак, поскольку доказал его использование. Согласно материалам дела, игрушечные автобусы КАВЗ выпускает компания «Симбат», которому предприятие предоставило исключительное право на спорный товарный знак в 2019 году.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года компания «Модимио», которая выпускает журнал «Наши автобусы» с коллекционными моделями автомобилей, направила в Суд по интеллектуальным правам иск с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака класс в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ («Игры и игрушки») вследствие его неиспользования. Этому предшествовали претензии группы ГАЗ к «Модимио», касающиеся незаконного использования товарных знаков на моделях автомобилей и автобусов. ГАЗ потребовал от издательского дома компенсацию на общую сумму более 300 млн руб.