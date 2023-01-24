«Маркетинговые уловки приводят к бесконтрольному употреблению электронных сигарет»

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге два подростка умерли после употребления вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также поручил профильным комитетам внести предложения по возможному запрету электронных девайсов для курения. Инициативу оценила заместитель главного врача по детской наркологии ГБУЗ «Наркологический диспансер» Ольга Рыбасова.



Ольга Рыбасова

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«На сегодняшний день в крае не зарегистрированы смертельные случаи и отравления, в том числе среди детей и подростков в связи с употреблением никотинсодержащих смесей и других табачных изделий, использованием вейпов и других электронных систем доставки никотина в организм. С 2019 года на Кубани действует закон, ограничивающий розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина. Региональный минздрав придерживается однозначной позиции в отношении необходимости регулирования всей продукции, содержащей никотин, в том числе некурительных табачных и бестабачных изделий, и в первую очередь запрета на их продажу несовершеннолетним.

Вред, наносимый организму вследствие употребления электронных систем доставки никотина, не подлежит сомнению, риск для здоровья очевиден.

Негативное действие на организм человека обусловлено в первую очередь воздействием синтетического никотина, содержащегося в смеси, и токсических веществ, высвобождаемых под воздействием высоких температур вследствие термического разложения компонентов, входящих в состав жидкости для заправки вейп-систем.

Зачастую маркетинговые уловки о практически полной безвредности вейпов приводят к тому, что пользователи начинают употреблять их бесконтрольно.

Риску в большей степени подвержены дети и подростки. Никотин, потребляемый подростками подобным образом в неограниченных количествах, существенно перестраивает метаболизм в молодом организме, что приводит к развитию стойкой зависимости.

Что особенно опасно, синтетический никотин, потребляемый в составе аэрозоля, намного активнее всасывается в организме, что приводит к острым отравлениям, требующим оказания неотложной медицинской помощи. А при наличии ряда факторов, таких, как индивидуальная непереносимость, наличие аллергических реакций, различные заболевания, юный возраст, высокая концентрация токсических компонентов смеси, и других, курение вейпа может спровоцировать летальный исход.

Признаки токсического действия при вейпинге проявляются сильной головной болью, головокружением, шумом в ушах, бледностью кожи, учащенным пульсом, повышением артериального давления, болью в сердце, нарушением концентрации внимания, раздражительностью, агрессией, депрессивными расстройствами, а также тошнотой и неукротимой рвотой, болями в животе и диареей. В более тяжелых случаях может возникать заторможенность и спутанность сознания.

Однако и так называемые безникотиновые смеси опасны вследствие токсического воздействия, особенно губительного для растущего организма подростков, с быстрым привыканием и развитием заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.

В генерируемом в процессе курения вейпов аэрозоле содержится несколько десятков видов опасных веществ, что, безусловно, приводит к их накоплению в организме. Известно, что в состав жидкостей для вейп-систем входят пропиленгликоль, глицерин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов - олово, свинец, никель и другие.

Например, химические соединения, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь регулируют работу сердца и мозга.

Глицерин, позиционирующийся как безвредное, и даже иногда полезное вещество в составе лекарств и косметики, является таковым только в случае употребления внутрь или наружно. Однако при термическом разложении в сочетании с пропиленгликолем оказывает повреждающее действие на органы дыхания и центральную нервную систему. Пропиленгликоль, накапливаясь в организме, вызывает аллергические реакции, развитие нагноительных процессов, нарушение работы печени и почек.

Ароматизаторы, проникая и накапливаясь в легких, провоцируют аллергические реакции, пневмонии, бронхиальную астму, обструкцию (закупорку) дыхательных путей, застойные явления и сердечно-сосудистую недостаточность. Ароматические добавки и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на структуры с высокой биологической активностью, обеспечивающие процессы роста, развития, размножения, адаптации, поведения, провоцируя онкологические заболевания. Поэтому особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте, когда организм еще растет и ранее не сталкивался с такой нагрузкой».

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