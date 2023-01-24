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«Маркетинговые уловки приводят к бесконтрольному употреблению электронных сигарет»

Нарколог Ольга Рыбасова об инициативе по запрету продажи вейпов несовершеннолетним

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге два подростка умерли после употребления вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале запустил опрос о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также поручил профильным комитетам внести предложения по возможному запрету электронных девайсов для курения. Инициативу оценила заместитель главного врача по детской наркологии ГБУЗ «Наркологический диспансер» Ольга Рыбасова.

Ольга Рыбасова

Ольга Рыбасова

Фото: предоставлено автором

«На сегодняшний день в крае не зарегистрированы смертельные случаи и отравления, в том числе среди детей и подростков в связи с употреблением никотинсодержащих смесей и других табачных изделий, использованием вейпов и других электронных систем доставки никотина в организм. С 2019 года на Кубани действует закон, ограничивающий розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина. Региональный минздрав придерживается однозначной позиции в отношении необходимости регулирования всей продукции, содержащей никотин, в том числе некурительных табачных и бестабачных изделий, и в первую очередь запрета на их продажу несовершеннолетним.

Вред, наносимый организму вследствие употребления электронных систем доставки никотина, не подлежит сомнению, риск для здоровья очевиден.

Негативное действие на организм человека обусловлено в первую очередь воздействием синтетического никотина, содержащегося в смеси, и токсических веществ, высвобождаемых под воздействием высоких температур вследствие термического разложения компонентов, входящих в состав жидкости для заправки вейп-систем.

Зачастую маркетинговые уловки о практически полной безвредности вейпов приводят к тому, что пользователи начинают употреблять их бесконтрольно.

Риску в большей степени подвержены дети и подростки. Никотин, потребляемый подростками подобным образом в неограниченных количествах, существенно перестраивает метаболизм в молодом организме, что приводит к развитию стойкой зависимости.

Что особенно опасно, синтетический никотин, потребляемый в составе аэрозоля, намного активнее всасывается в организме, что приводит к острым отравлениям, требующим оказания неотложной медицинской помощи. А при наличии ряда факторов, таких, как индивидуальная непереносимость, наличие аллергических реакций, различные заболевания, юный возраст, высокая концентрация токсических компонентов смеси, и других, курение вейпа может спровоцировать летальный исход.

Признаки токсического действия при вейпинге проявляются сильной головной болью, головокружением, шумом в ушах, бледностью кожи, учащенным пульсом, повышением артериального давления, болью в сердце, нарушением концентрации внимания, раздражительностью, агрессией, депрессивными расстройствами, а также тошнотой и неукротимой рвотой, болями в животе и диареей. В более тяжелых случаях может возникать заторможенность и спутанность сознания.

Однако и так называемые безникотиновые смеси опасны вследствие токсического воздействия, особенно губительного для растущего организма подростков, с быстрым привыканием и развитием заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.

В генерируемом в процессе курения вейпов аэрозоле содержится несколько десятков видов опасных веществ, что, безусловно, приводит к их накоплению в организме. Известно, что в состав жидкостей для вейп-систем входят пропиленгликоль, глицерин, диацетил, ароматические добавки, а при вдыхании пара в организм попадают ионы тяжелых металлов - олово, свинец, никель и другие.

Например, химические соединения, отвечающие за то, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые в свою очередь регулируют работу сердца и мозга.

Глицерин, позиционирующийся как безвредное, и даже иногда полезное вещество в составе лекарств и косметики, является таковым только в случае употребления внутрь или наружно. Однако при термическом разложении в сочетании с пропиленгликолем оказывает повреждающее действие на органы дыхания и центральную нервную систему. Пропиленгликоль, накапливаясь в организме, вызывает аллергические реакции, развитие нагноительных процессов, нарушение работы печени и почек.

Ароматизаторы, проникая и накапливаясь в легких, провоцируют аллергические реакции, пневмонии, бронхиальную астму, обструкцию (закупорку) дыхательных путей, застойные явления и сердечно-сосудистую недостаточность. Ароматические добавки и тяжелые металлы оказывают канцерогенный эффект на структуры с высокой биологической активностью, обеспечивающие процессы роста, развития, размножения, адаптации, поведения, провоцируя онкологические заболевания. Поэтому особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте, когда организм еще растет и ранее не сталкивался с такой нагрузкой».

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