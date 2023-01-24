Тюменский застройщик возведет микрорайон под Омском за 25 млрд рублей

Тюменское АО «Специализированный застройщик «Партнер-Строй» построит микрорайон в Пушкинском сельском поселении Омского района Омской области. Проект стоимостью 25 млрд руб. предполагает возведение 278 тыс. кв. м жилья и социальных объектов для 10 тыс. жителей, сообщили в правительстве Омской области.

Проект планировки уже утвержден. Он предусматривает возведение малоквартирных домов комфорт-класса до четырех этажей и домов стандарт-класса переменой этажности от четырех до семи этажей в едином архитектурном стиле. Как уточнили в министерстве строительства Омской области, в микрорайоне появятся общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест, два детсада в общей сложности на 510 мест, частная школа на 220 мест, общественный центр.

Начало строительства запланировано на 2024 год. Для реализации проекта застройщик заключил соглашение с АО ДОМ.РФ о комплексном освоении примерно 16 га. В октябре 2022 года, выступая с бюджетным посланием перед законодательным собранием региона, губернатор Александр Бурков заявил о том, что в Омской области начаты четыре масштабных инвестпроекта в сфере жилищного строительства в общей сложности на 2 млн кв. м жилья.

Холдинг «Партнер», в который входит «Партнер-Строй», по данным собственного сайта, работает на рынке 30 лет. К настоящему времени построил около 300 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

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Валерий Лавский