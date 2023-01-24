Новым исполняющим обязанности руководителя СК по Петербургу назначен Олег Бобков

Олег Бобков назначен новым исполняющим обязанности руководителя управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. На этом посту он сменил Марину Парастаеву, сообщили в пресс-службе ведомства 24 января.

Новый и. о. руководителя СК РФ по Петербургу Олег Бобков

Фото: СК РФ по Санкт-Петербургу

До назначения господин Бобков занимал должность заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Награжден медалями за «За безупречную службу» III и II степени и другими наградами. В начале 2000-х годов занимал посты старшего следователя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, работал в должности руководителя следственного отдела по Центральному району СК РФ по Петербургу.

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