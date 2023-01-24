В Башкирии осудили сотрудника салона сотовой связи за продажу данных абонентов

Сибайский городской суд Башкирии приговорил сотрудника офиса продаж и обслуживания ПАО «Вымпелком» («Билайн») 25-летнего Вадима Халиуллина к 2,5 годам лишения свободы условно. Он был признан виновным в нарушении тайны переписки, телефонных переговоров (ч. 2 ст. 138 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ).

По данным пресс-службы управления ФСБ по Башкирии, в 2021 году Вадим Халиуллин передавал третьим лицам за денежное вознаграждение данные абонентов мобильной связи с детализацией их телефонных звонков.

За незаконное копирование данных клиентов мужчина был уволен. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Карина Мамаева

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