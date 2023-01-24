Сочи стал лидером на Кубани по исполнению бюджета в 2022 году

Сочи занял первое место среди всех муниципальных образований Краснодарского края в рейтинге, составленном минфином региона по итогам исполнения бюджетов. Показатель составил 97%, что стало лучшим результатом за последние пять лет, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Добиться таких результатов городу помог новый подход к управлению финансами. Он заключается в своевременном перераспределении средств и согласовании закупочных документов, а также значительном сокращении времени выхода на торги.

Сумма налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет города Сочи, составила 12,9%, показатель прироста к уровню 2021 года превысил 16%. Обеспечение бюджета увеличилось почти в три раза. Финансовые объемы, привлеченные в город из вышестоящих бюджетов, выросли на 68% по сравнению с 2021 годом. На исполнение пяти нацпроектов курорт получил 4,9 млрд руб.

При этом в городе увеличилась собираемость налогов на прибыль и имущество, а также объем налоговых поступлений от малого бизнеса. 11 структурных подразделений мэрии показали рост более чем на 15%. Абсолютным лидером стала строительная отрасль, доходы которой выросли за год в 2,9 раза. По различным программам в 2022 году в Сочи освоено 24,7 млрд руб.

На мероприятия по благоустройству, посвященные Году экологии, было выделено 1,8 млрд руб. Всего в городе благоустроили 140 объектов и восстановили около 30 общественных пространств. Суммы на компенсационное озеленение возросли в шесть раз.

Татьяна Ручкина

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