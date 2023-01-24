Прибывших в Прикамье переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР разместили в Протасах

Сегодня в Пермский край приехала первая организованная группа вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой народных республик. 44 человека разместили в пункте временного пребывания, организованном в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы Пермского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам оказать беженцам содействие в решении вопросов, связанных с пребыванием и социальной адаптацией в регионе. «В первую очередь важно оказать людям психологическую, юридическую помощь, при необходимости — медицинскую»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, регион готов к дополнительному приему вынужденных переселенцев с Украины и новых присоединенных территорий. В Пермском крае для этого предусмотрены пункты временного размещения.