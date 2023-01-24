В Курганской области число ДТП снизилось на 5% за год

В 2022 году общее количество дорожно-транспортных происшествий в Курганской области снизилось на 5% по сравнению с 2021-м. Число мест концентрации ДТП на федеральных и местных дорогах сократилось с 12 до 8. Такая динамика связана с модернизацией дорожной сети, считают в правительстве региона.

По словам директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирины Саблуковой, сейчас в Зауралье в нормативном состоянии более 40% дорожной сети, в границах Кургана и Кетовского округа — более 70%.

«Тенденция к снижению дорожной аварийности закономерна. В 2022 году в регионе по поручению губернатора Вадима Шумкова приведено к нормативу более 420 км региональных и муниципальных дорог», — отмечает Ирина Саблукова.

За прошлый год в Курганской области обустроили 45 км тротуаров, 20 км линий наружного освещения, 39 пешеходных переходов, установили 92 светофора и 64 искусственных неровности.