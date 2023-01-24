Избирком Челябинской области начал готовиться к выборам 2024 года

Избирательная комиссия Челябинской области начала подготовку к проведению выборов в 2024 году. В том числе началось формирование новых составов участковых избиркомов. Об этом сообщил председатель областной комиссии Евгений Голицын на рабочей встрече с губернатором Алексеем Текслером.

«Сейчас у нас идет большая организационная работа – нам нужно будет сформировать новые составы участковых комиссий, а это почти 2,2 тыс., и мы эту работу уже начали совместно с территориальными избирательными комиссиями и главами муниципальных образований. У нас сформирован план-мероприятий, с основными участниками процесса встречи проведены»,–сказал Евгений Голицын.

В 2024 году в Челябинской области пройдет несколько больших избирательных кампаний. Это выбору президента РФ, губернатора и депутатов челябинской городской думы. В связи с этим глава региона подчеркнул важность вопросов, связанных с подготовкой кадров для избирательных комиссий. «Мы и с общественной палатой недавно обсуждали вопросы подготовки наблюдателей, их обучения – все эти процессы очень важны, нам в этом году нужно провести эту работу для того, чтобы к 2024 году быть полностью подготовленными», – сказал глава региона. По словам Евгения Голицына, обучение членов избиркомов началось в конце прошлого года.