Отбывающему наказание в Удмуртии иностранцу увеличили срок лишения свободы за призывы к джихаду

В отношении иностранца, отбывающего наказание в учреждении УФСИН России по Удмуртии, вступил в законную силу приговор суда за призывы к терроризму и его оправдание (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, осужденный в помещениях исправительного учреждения публично положительно высказывался о «джихаде» в отношении «неверных» членами международных террористических организаций, запрещенных на территории страны.

По совокупности приговоров мужчину приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.