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Памятник цыганскому барону на кладбище «Рубежное» снесут

Площадь захоронения цыганского барона на муниципальном кладбище «Рубежное» в Самаре будет сокращена до 2,5 кв. м. Это будет сделано за счет демонтажа памятника. Решение принял Куйбышевский районный суд, сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Кроме того, суд направил в полицию материалы по факту возможной взятки при выделении участка под захоронение»,– говорится в сообщении.

Речь идет об объекте, который появился на кладбище на Аллее погибших сотрудников МВД.

Горожане обнаружили захоронение в августе минувшего года. На ситуацию отреагировал Александр Хинштейн.

По информации депутата, житель Самары Николай Оглы был похоронен на мемориальной аллее правоохранителей в июле 2020 года, и для размещения массивного памятника «незаконно были захвачены соседние участки». После этого правоохранители начали проверку.

Георгий Портнов

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