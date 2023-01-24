Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 0,4%

За январь-ноябрь 2022 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 692 млрд руб. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в контрольно-счетной палате (КСП) региона.

Снижение оборота розничной торговли отмечается в большинстве субъектов Уральского федерального округа. Ощутимее всего за 11 месяцев показатель сократился в Свердловской области — на 10,8%, следом идут Тюменская (-4,5%) и Курганская области (-3,7%).

В КСП отмечают, что Челябинская область находится на втором месте среди регионов Урала по динамике оборота общественного питания. За 11 месяцев 2022 года показатель вырос на 30,8% к тому же периоду 2021-го.