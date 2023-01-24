Вадим Захаров: ни один сотрудник УГАТУ и БашГУ не был уволен при объединении

Исполняющий обязанности ректора недавно созданного Уфимского университета науки и технологий (путем объединения УГАТУ и БашГУ) Вадим Захаров сообщил на оперативном совещании в правительстве, что ни один сотрудник объединенных вузов не был сокращен, со всеми заключены дополнительные соглашения к действующим трудовым договорам с сохранением всех условий.

Также преподавательскому составу были повышены оклады: на 6% — доцентам, на 12% — ассистентам и старшим преподавателям, на 16% — профессорам и на 20% — завкафедрой. По словам Вадим Захарова, средний размер зарплаты преподавательского состава в прошлом году составил 83,6 тыс. руб., в текущем году планируется его повысить до 93,4 тыс. руб.

Консолидированный бюджет университета в 2023 году будет увеличен до 7,5 млрд руб., сообщил господин Захаров.

Влада Шипилова

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