Апелляция отправила в колонию бывшего руководителя управления капстроительства региона

Пермский краевой суд изменил приговор бывшему руководителю управления капитального строительства региона Дмитрию Левинскому. Как сообщает телеграм-канал «РБК-Пермь», за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела приговорил его к 1 году 10 месяцам исправительных работ. Сейчас в отношении господина Левинского в Ленинском райсуде рассматриваются также дела о мошенничестве при строительстве зоопарка и взяточничестве. Сам Дмитрий Левинский по состоянию на 23 января находился на больничном.