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обновлено 09:33

Апелляция отправила в колонию бывшего руководителя управления капстроительства региона

Пермский краевой суд изменил приговор бывшему руководителю управления капитального строительства региона Дмитрию Левинскому. Как сообщает телеграм-канал «РБК-Пермь», за злоупотребление полномочиями при строительстве поликлиники в Кировском районе ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца колонии общего режима.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Суд первой инстанции при повторном рассмотрении дела приговорил его к 1 году 10 месяцам исправительных работ. Сейчас в отношении господина Левинского в Ленинском райсуде рассматриваются также дела о мошенничестве при строительстве зоопарка и взяточничестве. Сам Дмитрий Левинский по состоянию на 23 января находился на больничном.

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