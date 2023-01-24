На достройку проблемных домов в Копейске направят более 500 млн рублей

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области объявил два аукциона на достройку проблемных объектов в Копейске. На эти цели направят почти 511 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, будущий подрядчик должен завершить строительство второй и третьей секции многоэтажного жилого дома №25 с подземной парковой и торговыми площадями на Коммунистическом проспекте. Вторая секция – это 17-этжаное здание с жилой площадью 7,5 тыс. кв. м (189 квартир). Начальная цена контракта составляет 352,7 млн руб. Третья секция будет высотой 11 этажей площадью 2,2 тыс. кв. м (45 квартир). Начальная цена контракта – 158,2 млн руб.

В прошлом году фонд выбрал подрядчика на завершение строительства первой очереди этого дома. Контракт стоимостью 118 млн руб. заключен с местной компанией «Энергостандарт». Застройщиком жилого комплекса на Коммунистическом проспекте в Копейске была обанкротившаяся компания «Стройинвест», входившая в группу компаний «Серебряный ключ» застройщика Александра Сребрянского. В суде рассматривается уголовное дело предпринимателя, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, Александр Сребрянский, будучи фактическим руководителем девяти строительных компаний, возводивших 29 жилых домов в Челябинске и Копейске, в 2015-2019 годах похитил средства 2,7 тыс. дольщиков. Общая сумма ущерба составила 3,8 млрд руб.