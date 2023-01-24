Артур Абуталипов стал прокурором Набережных Челнов

Старший советник юстиции Артур Абуталипов назначен прокурором Набережных Челнов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Господин Абуталипов сменил на своей должности Дмитрия Ерпелева. Тот, напомним, ранее возглавил прокуратуру Зеленодольска.

Артур Абуталипов родился в марте 1977 года в Казани. В 1998 году он окончил КГУ имени Ульянова-Ленина. В том же году начал работать в органах прокуратуры. До назначения на пост прокурора Набережных Челнов он возглавлял прокуратуру Вахитовского района Казани.

"Ъ-Казань"