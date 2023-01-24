Депутаты госсовета Удмуртии приняли закон о предоставлении соцподдержки на догазификацию в границах участка

В Удмуртии сразу в двух чтениях приняли законопроект о предоставлении отдельным категориям жителей региона компенсации расходов на строительство газопровода внутри границы земельного участка или на приобретение газоиспользующего оборудования. Соответствующее решение приняли депутаты республиканского парламента сегодня, 24 января, в ходе заседания третьей сессии госсовета региона. Денежная компенсации выплачивается однократно в размере фактической стоимости мероприятий по газификации, однако не более 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, право на единовременную компенсацию предоставили участникам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, многодетным и малоимущим семьям, а также членам семей погибших, ветеранов и инвалидов.

Реализация закона потребует дополнительных расходов средств бюджета Удмуртии в размере 100 млн руб. в 2023 году. Это позволит 1 тыс. человек получить единовременную компенсацию.