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Из-за коммунальной аварии в Саратове отключили отопление в 82 многоквартирных домах

В Саратове теплоэнергетики устраняют крупную коммунальную аварию на улице Навашина. В горадминистрации по этому поводу прошло заседание комиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации.

По данным штаба, повреждение трубопровода выявлено на ул. Навашина в районе дома №20.В связи с чем в девять часов утра была приостановлена подача тепла и горячей воды в 82 многоквартирных дома и шесть объектов социальной сферы. Еще 164 многоквартирных дома и 16 соцобъектов были включены в зону пониженных параметров.

Зона ограниченной подачи отопления и горячего водоснабжения коснется абонентов Кировского, Ленинского, Фрунзенского, Волжского и Октябрьского районов.

И.о. замглавы администрации по социальной сфере Александру Пажитневу поручено проработать вопрос изменения режима работы в школах и детских садах, попадающих в зону отключения.

Работы планируют завершить сегодня до 22 часов.

Марина Ковалева

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