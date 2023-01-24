В декабре инфляция в Ярославской области снизилась до 11,6%

По данным ярославского отделения Банка России в декабре 2022 года инфляция в Ярославском регионе продолжила снижение, однако снизилась незначительно, на 0,34 п.п. и составила 11,58% год к году. При этом Ярославский показатель вновь оказался несколько ниже, чем средний по ЦФО и по России, где инфляция в последний месяц года составляла 12,5% и 11,9% соответственно. Расширение предложения товаров, сокращение издержек производителей, а также сдержанный потребительский спрос ярославцев на отдельные непродовольственные товары определили в конечном итоге динамику цен в регионе.

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Ощутимее всего эти факторы сказались на ценах на продовольствие. Значимое влияние здесь оказало и государство. Действуют меры поддержки животноводов, в частности — льготные кредиты и экспортные пошлины. В результате издержки производителей сократились, а вслед за этим произошло замедление роста цен на отдельные виды колбасных изделий и фарша. К примеру, сосиски и сардельки на прилавках в ярославских магазинах в декабре были дешевле, чем годом ранее. В южных районах увеличилось производство сахара, что отразилось на его цене, а также на стоимости кондитерских изделий, что привело к сокращению годового темпа прироста цен на шоколадные конфеты.

Свою роль в формирование цен на ярославском автомобильном рынке внесли китайские бренды, предложение которых расширилось. При этом активность покупателей была невелика. Сократился спрос и на автомобильные шины. Все это отразилось на декабрьских ценах, уменьшив их годовой прирост.

Российские производители наращивают объемы выпуска обуви с использованием отечественных технологий и сырья. На полках в обувных магазинах такой продукции стало больше, а цены растут медленнее.

Динамика цен на услуги оказалась обратной — годовой темп прироста увеличился до 11,35% в декабре с 9,07% в ноябре. На это повышение оказала влияние индексация тарифов на услуги ЖКХ — тарифы были проиндексированы с 1 декабря 2022 года в среднем на 9%.

Увеличились темпы прироста цен на билеты в музеи и на выставки, выросли в цене по сравнению с прошлым годом билеты в театр. Это напрямую связано с тем, что поток туристов в Ярославль увеличился, а вместе с ним — и спрос на услуги гостиниц и организаций культуры.

По прогнозу Банка России годовая инфляция продолжит снижаться. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году этот показатель составит 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.

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