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обновлено 09:51

Количество жалоб на действия коллекторов в Прикамье выросло более чем в два раза

В 2022 году сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю рассмотрели 612 жалоб на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. Это на 53% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

По итогам рассмотрения жалоб составлено 190 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, то есть почти в каждом третьем случае имеет место несоблюдение коллекторами законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц. Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: ненадлежащее уведомление кредиторами должников о привлечении к взысканию коллекторских агентств, превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие.

По фактам противоправных действий в 2022 году должностными лицами ГУФССП России по Пермскому краю и судами рассмотрено 175 административных дел. Виновные оштрафованы на общую сумму 10,5 млн руб. В 2021 году недобросовестные коллекторы были оштрафованы на 7,5 млн руб.

Кроме того, в ходе проведения профилактических мероприятий коллекторским агентствам выдано 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

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