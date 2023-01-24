В Омске осужден офицер за хищение авиационных шлемов на 22 млн рублей

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса Алексею Иванову, обвиняемому в хищении авиационных защитных шлемов и кислородных масок. Как уточняет пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда, фигурант дела действовал в составе организованной группы. Сумма похищенной летной экипировки превысила 22 млн руб.

Алексей Иванов осужден на три года колонии общего режима. Также частично удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ, отметили в суде. Приговор может быть обжалован.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова