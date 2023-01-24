Власти утвердили финансирование инженерной защиты железнодорожного участка Туапсе — Адлер

В 2023 году власти РФ выделят 1,5 млрд руб. на инженерную защиту участка Туапсе — Адлер, расположенного в сложных природных условиях. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

Кроме того, компания в этом году отремонтирует 169,2 км железнодорожных путей в регионах юга России. Всего на ремонт дорог в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае будет выделено 5,1 млрд руб.

«Основные объемы ремонтов находятся на пассажирском направлении Москва — Адлер и грузовых поездопотоков к портам Азово-Черноморского бассейна»,— отметили в РЖД.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram