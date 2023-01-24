Заболеваемость гриппом в Прикамье выросла на 0,8%

За прошедшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 26646 случаев ОРВИ и гриппа, что выше показателя прошлой недели на 0,8%. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 47 классах в 30 школах и 30 группах в 27 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.