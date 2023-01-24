Пивзавод в Липецкой области пытается оспорить доначисление 75 млн рублей налогов

Пивоваренный завод ООО «Елецкое пиво» подал в арбитражный суд Липецкой области иск против регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС). Компания оспаривает решение ведомства о доначислении 74,9 млн руб. налогов по итогом проведенной в 2022 году проверки, сообщили в пресс-службе суда.

Налоговики считают, что пивоваренный завод производил «неучтенную продукцию», не включая данные о ее реализации в налоговые и бухгалтерские отчеты. Доначисление основано на объеме продаж этой продукции. Компания оспаривает доводы ведомства. Суд начнет рассматривать иск 1 марта.

Сергей Калашников

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