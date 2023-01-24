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ЧМК отремонтировал локальные железнодорожные пути по указанию прокуратуры

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) произвел капитальный ремонт железнодорожного соединительного пути по представлению транспортной прокуратуры. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Установлено, что железнодорожный путь на ЧМК находился в ненадлежащем состоянии, что в ноябре 2022 года привело к сходу двух вагонов на путях необщего пользования предприятия. По итогам проверки прокурор внес руководителю комбината представление об устранении нарушений. Должностное лицо предприятия оштрафовали за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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