Сотрудничество с Китаем обсудили в рамках встречи главы Удмуртии с генеральным консулом КНР в Казани

23 января в Удмуртии состоялась встреча генерального консула КНР в Казани Сян Бо с главой региона Александром Бречаловым. Представителям Китая продемонстрировали инвестиционные возможности республики, а также презентовали продукцию для экспорта, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что в Китае высоким спросом пользуется продукция деревообрабатывающей промышленности, сельхозпродукция и пищевая продукция из Удмуртии. Так, по итогам 2021 года КНР заняла третье место по объему внешнеторгового оборота региона со странами мира.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что постепенное снятие «ковидных» ограничений и «открытие» Китая впервые с 2020 года — еще один важный повод к укреплению сотрудничества. Оно возможно также в части привлечения компаний из Китая в республику.

«С Сян Бо договорились рассмотреть варианты более тесного сотрудничества в самых разных областях: от туристических и образовательных проектов до совместных промпроизводств»,— написал глава Удмуртии в Telegram.

Кроме того, в рамках рабочей встречи генеральному консулу КНР представили продукцию «Сделано в Удмуртии» от 75 компаний региона, а также провели встречу с экспортерами республики. В их числе представители «КОМОС ГРУПП», «ИРЗ-Локомотив», «Удмуртский Лен», «Сарапульский Завод растительных масел» и «Новый дом».

Сян Бо выслушал вопросы экспортеров региона, в том числе в части содействия в налаживании контактов с заводами страны. Генеральный консул пообещал оказать помощь в их решении.