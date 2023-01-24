Мэрию Мелеуза обязали ремонтировать дороги на конкурентных условиях

Управление ФАС по Башкирии направило предупреждения администрации Мелеуза, усмотрев в ее действиях признаки ограничения конкуренции.

Как следует из документа, опубликованного на сайте антимонопольной службы, мэрия Мелеуза включила в муниципальное задание МБУ «Зеленое хозяйство» работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, в том числе ливневой канализации. По мнению УФАС, эти работы относятся к конкурентным видам деятельности. Администрации Мелеуза поручено прекратить нарушение ФЗ «О защите конкуренции»: исключить из устава «Зеленого хозяйства» вид деятельности по выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, в том числе ливневой канализации, а также внести соответствующие изменения в муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Кроме того УФАС поручил внести изменения в бюджет Мелеуза на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, исключив из документа субсидии «Зеленому хозяйству» для выполнения ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, в том числе ливневой канализации.

Олег Вахитов

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