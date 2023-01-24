Жителя Кургана осудили за призывы к насилию над сотрудниками прокуратуры

Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремизма. Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу, сообщают в управлении ФСБ по Курганской области.

Установлено, что в 2022 году горожанин в открытой группе в соцсети «ВКонтакте» призывал к расправе над сотрудниками прокуратуры РФ, которые на основе ряда характеристик представляют собой социальную группу. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.