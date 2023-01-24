Четыре человека погибли в аварии с машиной скорой помощи под Новосибирском

В Новосибирской области в результате столкновения автомобиля скорой помощи и Mitsubishi погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Авария, по данным автоинспекторов, произошла сегодня в 08:15 в Коченевском районе Новосибирской области. Водитель скорой двигался по северному объезду с включенными проблесковыми маячками. По касательной он задел барьерное ограждение, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi. От удара машина скорой помощи загорелась. На тушении пожара были задействованы два расчета спасателей.

В результате ДТП погибли четыре человека — 42-летний водитель Mitsubishi и его пассажир, а также два пассажира скорой. Три человека пострадали. Они доставлены в медицинское учреждение.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что ведомство организовало проверку по факту аварии. Свою проверку проводит и прокуратура области.

Илья Николаев

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