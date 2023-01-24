В 2022 году Хакасия направила участникам СВО и членам их семей 236,9 млн рублей

Хакасия направила в 2022 году в качестве поддержки 236,9 млн руб. участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Объем предоставленной помощи назвала министр труда и социального развития республики Татьяна Раменская.

Министр выступила с докладом на заседании республиканского правительства 24 января. «Общие расходы республиканского бюджета на реализацию мер поддержки участников СВО и членов их семей составили 183 млн руб. Кроме того, из резервного фонда Республики Хакасия была оказана разовая помощь семьям погибших участников СВО на сумму 53,9 млн руб.»,– сообщила госпожа Раменская.

Министр уточнила, что единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого члена семьи получили 4346 граждан на сумму 43,5 млн руб. Единовременную денежную выплату в размере до 100 тыс. руб. с учетом ранее произведенных выплат в 10 тыс. руб. – 1544 человека на сумму 110,9 млн руб.

В конце прошлого года в республике была утверждена региональная программа мер поддержки участников СВО и членов их семей. Объем ее финансирования на 2023-2024 годы составляет 348,5 млн руб.

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Валерий Лавский