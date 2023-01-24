До -2°С потеплеет в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии во второй половине рабочей недели ожидается потепление, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Так, ночью 25 января столбик термометра окажется в пределах -9..-14°С, днем — -5..-10°С. Пройдет небольшой снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

26 января температура воздуха еще немного повысится до -5..-10°С в ночные часы, в дневные — -2..-7°С. Ожидается небольшой мокрый снег, а порывы ветра усилятся до 9-14 м/с. 27 января температурный фон ночью и днем окажется в пределах -2..-7°С. Снег сохранится, а ветер стихнет до 5-10 м/с.

По предварительному прогнозу, в выходные дни похолодает.