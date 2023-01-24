В 2023 году на Кубани региональный маткапитал за третьего ребенка увеличат на 5%

В 2023 году в Краснодарском крае региональный материнский капитал за третьего ребенка увеличат более чем на 7 тыс. руб., до 147,1 тыс. руб. На финансирование маткапитала в регионе выделили 808,3 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

«В любое время с момента рождения ребенка семьи, проживающие в крае три года, могут использовать маткапитал на погашение ипотечного кредита. А на медицинскую реабилитацию ребенка средства можно направить независимо от периода проживания в крае»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он добавил, что полученные средства также можно использовать на образование ребенка, улучшение жилищных условий и газификацию дома.

Маткапитал жители Кубани получают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В 2022 году сертификатом воспользовались более 10,5 тыс. многодетных семей региона.

Татьяна Ручкина

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