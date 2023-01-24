В Краснодаре обновят более 130 детских игровых и спортплощадок

В 2023 году в Краснодаре планируют обновить более 130 детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Субсидии на асфальтирование, установку нового спортивного и детского игрового оборудования на придомовых отмежеванных территориях можно будет получить по думской Программе по исполнению наказов избирателей. Всего по ней в Краснодаре в этом году благоустроят 228 придомовых территорий.

«Если игровое оборудование несет угрозу жизни, нельзя ждать, пока закупят новое. Нужно немедленно его демонтировать. Нельзя допускать рисков, эта работа требует оперативности и быстрого реагирования»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Его заместитель Максим Онищенко подчеркнул, что в прошлом году заключенные договоры на обследование детских площадок выполнены не были. Кроме того, анализ последних двух лет показал, что подрядные организации не относятся добросовестно к этим обязанностям. В связи с этим он предложил создать спецбригаду, которая будет мониторить и оперативно решать проблемы детских площадок, находящихся на балансе МКУ «Горжилхоз».

Евгений Наумов поручил подготовить четкий алгоритм действий по благоустройству детских площадок за две недели.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram