Денежное вознаграждение для граждан планируется ввести в Республике Алтай за сообщения о нетрезвых водителях

Госавтоинспекция Республики Алтай прорабатывает возможность ввести меру поощрения жителей региона за сообщения о фактах нетрезвого вождения. Практика впервые была опробована в 2022 году в ЯНАО. Там вознаграждение за информацию о пьяном за рулем составляет до 4 тыс. руб., ранее сообщало РБК.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе ГИБДД Республики Алтай, эта мера позволит решить проблему малочисленного штата ГИБДД в республике. «Регион протяженный, а штат небольшой, плюс вблизи граница с Монголией и федеральная трасса, поэтому такая мера позволит привлечь общественность к взаимному сотрудничеству», - сообщили в ведомстве.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, с начала года сотрудниками задержаны 87 нетрезвых водителей. В каждом третьем случае задержанные садились за руль в пьяном виде повторно.

В ноябре 2022 года стало известно, что два региона Сибири вошли в топ-5 антирейтинга аварийности на дорогах. В их числе Республика Алтай и Новосибирская область.

Лолита Белова

Какие регионы вышли в топ-5 антирейтинга аварийности на дорогах - "Статистика без торомозов"

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