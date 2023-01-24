Волна идет в соседние регионы

Основанная в Челябинске музыкальная радиостанция «L-радио» планирует запустить вещание в Башкортостане и существенно увеличить охват на территории Свердловской области. О планах по развитию на своей странице в «ВКонтакте» объявил руководитель радиостанции Олег Махалов. Всего вещание планируется наладить в 18 городах Свердловской области и девяти городах Башкортостана, в дальнейшем планируется выход в Пермский край. Сейчас радиостанция присутствует в основном в Челябинской области. Эксперты считают идею расширения охвата разумной, но отмечают, что в действующей экономической обстановке радиостанции стремятся оптимизировать работу и максимально сокращать расходы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Развлекательная музыкальная радиостанция «L-радио», которая присутствует в основном в городах Челябинской области, планирует выйти на рынок Башкортостана и увеличить охват в Свердловской области. Сейчас «L-радио» вещает только в одном городе Свердловской области — Каменске-Уральском. Планами по расширению территории охвата в видеообращении на личной странице в «ВКонтакте» поделился директор «L-радио» Олег Махалов.

По словам Олега Махалова, радиостанция намерена «системно развиваться в городах».

Планируется расширить присутствие в Свердловской области: вдобавок к запущенной в Каменске-Уральском радиоволне планируется начать вещание в Реже, Алапаевске, Артемовске и еще 15 городах. Ведется оформление документов для выхода на рынок в трех городах Башкортостана — в Учалах, Белорецке и Белебее. В ближайшие полтора года планируется запустить вещание еще в нескольких городах республики — в Мелеузу, Кумертау, Дюртюли, Бирске и Благовещенске. В дальнейшем радиостанция намерена наладить присутствие в городах Пермского края, а также в других субъектах РФ.

На запрос корреспондента «Ъ-Южный Урал» Олег Махалов ответил, что о подробностях расширения сети вещания говорить пока рано.

Преподаватель факультета журналистики ЧелГУ Станислав Гладков считает целесообразным расширение географии присутствия радиостанции «L-радио», отмечая, что основной ее аудиторией выступают автомобилисты.

«”L-радио” — довольно успешная радиостанция. У нее есть свой пул поклонников и довольно большая аудитория для узкосегментированной радиостанции. Расширение географии всегда позитивно сказывается на радио. При этом нужно соизмерять затраты с их возможной материальной отдачей. Радиостанции нет особого смысла открывать полноценные филиалы и набирать большой штат сотрудников, поскольку сейчас экономически непростое время и неопределенная ситуация на рекламном рынке радио», — считает Станислав Гладков.

По его мнению, радиостанции есть смысл развивать присутствие в соседних регионах без расширения штата — посредством ретрансляции и технологических вставок: рекламных или записанных заранее материалов. «Сложности у радиостанций наблюдаются довольно давно. Плавно и постепенно происходило сокращение рекламного рынка в сфере радиовещания: аудиторию у радио забирали интернет- и другие СМИ. В связи с этим радиостанции оптимизируют свой штат и максимально сокращают расходы: переезжают в другие помещения, переходят на более недорогой софт и отказываются от дополнительных возможностей для себя», — комментирует Станислав Гладков.

Положительно оценивает решение о расширении географии присутствия радиостанции «L-радио» и директор рекламного агентства «Ыть!» Максим Шахматов.

«У радиостанции хорошая репутация, и я уверен, это оценят многие клиенты. Увеличение покрытия вещания — это положительный фактор. Расширение присутствия радиостанции может быть интересно бизнесу, как Челябинской области, так и соседних регионов», — считает Максим Шахматов.

По его мнению, для рекламодателей радиостанции в новых регионах будет важно наличие независимых рекламных блоков. «Будет плюсом, если рекламные блоки в новых регионах будут независимые. Поскольку мало кто захочет при заказе рекламы для целевой аудитории в Челябинске платить еще и за распространение рекламы в Башкортостане и Свердловской области», — отмечает Максим Шахматов.

«L-радио» —развлекательная музыкальная радиостанция, специализируется на новинках электронной музыки. Первый эфир «L-радио» состоялся в Челябинске в июне 1998 года. Впоследствии радиостанция увеличила охват в Челябинской области и начала вещать в Копейске, Южноуральске, Троицке, Кыштыме, Вишневогорске, Сатке, Пласте, Юрюзани, Аше, Озерске и Снежинске. Сегодня «L-радио» также присутствует в Каменске-Уральском (Свердловская область) и Шадринске (Курганская область).

Михаил Бычков