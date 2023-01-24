Бывший врио руководителя СМЗ пока остался на предприятии

Вахтанг Джигкаев, исполнявший обязанности гендиректора ОАО «Соликамский магниевый завод», на данный момент продолжает работу в статусе заместителя директора по экономике и финансам. Как говорят источники, новый руководитель СМЗ Руслан Димухамедов, который был назначен на эту должность решением совета директоров на минувшей неделе, пока не произвел никаких кадровых перестановок.

Напомним, что господин Джигкаев являлся членом управленческой команды Артура Уртаева, который в июне прошлого года стал обвиняемым по делу о хищении средств предприятия на сумму 250 млн руб. Сейчас он находится в СИЗО. Совет директоров завода принял решение досрочно освободить его от должности.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Основан в 1936 году. Помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал. В прошлом году контрольный пакет акций предприятия перешел в собственность Росимущества. Это стало итогом судебного спора, по результатам которого был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций завода у частных владельцев.