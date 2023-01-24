Естественная убыль населения Зауралья составила 17,3 тыс. человек за 11 месяцев 2022 года

В Курганской области в январе-ноябре 2022 года смертность превысила рождаемость в 1,4 раза. Естественная убыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 44% и составила почти 17,3 тыс. человек, сообщает Курганстат.

Всего за 11 месяцев в Курганской области родилось 36702 человека, что на 2685 или 6,8% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. Число умерших также сократилось – на 23%, до 53998 человек. При этом в регионе выросла младенческая смертность – на 14%, до 176 человек.

За 11 месяцев в Курганской области зарегистрировали 31,4 тыс. браков, что на 15% или 4,1 тыс. больше, чем годом ранее. Количество разводов сократилось на 2,5%, до 19,8 тыс.