Власти Кемерова выплатили 2,2 млрд рублей владельцам домов «под снос» для реконструкции части города

С 24 января в Кемерове началась реновация Заискитимской части в Центральном и Заводском районах города. Она предусматривает в перспективе до 2030 года строительство на территории комплексного развития 10 новых микрорайонов с общей жилой площадью 3,4 млн кв метров, в том числе, в составе первой очереди 1,5 млн. Для проведения работ по реконструкции улиц и инженерных сетей администрация Кемерова выкупила 518 частных домовладений с участками из 700 необходимых для сноса, по 500 подписанным соглашениям было произведено 2,16 млрд рублей выплат (на начало января).

Как сообщает пресс-служба администрации города, на первом этапе реконструкции в текущем году предусмотрено строительство инженерных сетей, реконструкция двух ключевых улиц этой части города — Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев, и трамвайных путей по второй из них. С 24 января и до декабря указанные улицы закрыты для движения по ним (кроме пересечения). В связи с этим в городе изменены схемы движения, маршруты общественного транспорта, запущен бесплатный автобус.

В течение года в рамках проекта предстоит проложить 4,5 км тепломагистралей, построить насосную тепловую станцию, более 4 км водопроводных сетей, 5,5 км сетей водоотведения, 4,5 км электрических кабельных линий, 7 км ливнёвой канализации с очистными сооружениями и канализационной насосной станцией, 5 распределительных пунктов электроснабжения.

Улица Сибиряков-Гвардейцев будет расширена на реконструируемом участке до шести полос движения с сохранением трамвайных линий. На ней и на улице Гагарина планируются также благоустройство, озеленение, установка нового освещения. Улица Соборная будет продолжена в четырехполосном исполнении до улицы Свободы в районе ФПК.

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Игорь Лавренков, Кемерово